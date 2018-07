Aachen.

Der Garten des Ludwig Forums (Lufo) stellt nicht nur einen kühlen Rückzugsort an heißen Tagen dar, er ist auch das Zuhause von rund 50.000 Bienen. Dabei ist so ein Bienenstock ähnlich gut organisiert wie eine kleine Stadt. Neben der Bienenkönigin, die an der Spitze steht, gibt es unter anderem Putzerbienen, Wächterbienen sowie Ammenbienen, die die älteren Larven füttern.