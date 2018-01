Aachen.

Ehemals hat sie selbst für Schutz gesorgt und zugleich den Witterungseinflüssen getrotzt, jetzt braucht sie selbst ein schützendes Dach, das sie im Suermondt-Ludwig-Museum gefunden hat. Unter dem Titel „Schutz und Trutz“ zeigt das Haus an der Wilhelmstraße eine Ausstellung, in der eine große lothringische Hausmadonna, die vormals gut 50 Jahre am Haus der Sammler Peter und Irene Ludwig ihren Platz hatte, die Hauptrolle spielt.