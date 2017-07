Aachen.

Sebastian Schwarz hätte sich wohl keinen besseren Ort vorstellen können. In dem einst morbiden und nun zum Atelierhaus hergerichteten Depot Talstraße stellt er von Sonntag, 16. Juli, bis zum 13. August seine Fotografien aus – aber nicht irgendwelche: Schwarz bezeichnet sich als einen „Urban Explorer“, also einen Großstadtentdecker, der „Lost Places“, also verlassene, teils zerfallene Orte fotografiert.