Hier gibt es Karten für Kasalla und Liza Kos

Karten für die Veranstaltungen sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich: für Kasalla zum Preis von zehn Euro pro Stück, für den Comedy-Abend zum Preis von zwölf Euro pro Stück. Vorverkaufsstellen sind bei Photo Preim am Elisengarten (Ursulinerstraße), Rewe Stenten (Krugenofen), im Haus des Gastes am Burtscheider Markt und im Café Esser in der Fußgängerzone in Burtscheid (Kapellenstraße).