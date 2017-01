Festival im „Franz“: Wichtige Infos auf einen Blick

Das Festival „Come Out And Play“ findet am Freitag, 13. Januar, ab 19 Uhr im Franz, Franzstraße 74, statt.

Eintrittskarten gibt es im Kundenservice Medienhaus im Elisenbrunnen am Friedrich-Wilhelm-Platz (montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr) sowie im Verlagsgebäude an der Dresdener Straße (montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr).