Aachen - „Lit-Aix“: Kunstgenuss mit sozialem Anspruch

Aachen.

Einen künstlerisch genussvollen Abend mit Literatur und Musik verspricht „Lit-Aix“ am Mittwoch, 11. April, in den Räumen der Erholungsgesellschaft. In Anlehnung an die „große Schwester“, die Lit.Cologne hat sich Organisatorin Marga Meier ein Konzept ausgedacht, in dem literarische Texte im Mittelpunkt stehen, kunstvoll flankiert von musikalischen Beiträgen.