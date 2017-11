Aachen - Lions unterstützen wichtige Arbeit

Aachen. Vertreter des Lions-Club Aquisgranum haben jetzt Kinder der Förderschule Elsassstraße in einer psychomotorischen Förderstunde besucht, um sich ein Bild von den positiven Effekte der großzügigen Unterstützung des Fördervereins Fundevogel Aachen durch den Lions-Club zu machen.

Der Lions-Club Aquisgranum hat es dem Förderverein im letzten Schuljahr und für das laufende Schuljahr durch eine Spende von insgesamt 7500 Euro ermöglicht, Kindern der Klasse 1 und 2 der Schule psychomotorische Förderung anzubieten. Die Kinder benötigen diese Fördermaßnahmen dringend, um Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen für die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht nachholen zu können.

Ganz besonders profitieren sie von den psychomotorischen Übungsstunden, weil sie in ihren Wahrnehmungsfähigkeiten, ihrer motorischen Koordinationsfähigkeit, ihren Möglichkeiten, zielgerichtet zu handeln und auch mit anderen Kindern zu kooperieren, in ihrer Lernfreude und Selbstwirksamkeit, also auch in ihrem Selbstbewusstsein enorm gestärkt werden.