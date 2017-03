„Lifestyle“-Messe bei Kohl an der Neuenhofstraße

Aachen. Jeder Routine wohnt immer auch etwas Anspannung bei. Das weiß auch Gisela Kohl-Vogel, Geschäftsführerin der Kohl-Unternehmensgruppe, die seit vielen Jahren die alljährlich stattfindende Frühlingsmesse „Lifestyle“ in der Neuenhofstraße 160 organisiert.

Am kommenden Wochenende präsentieren sich 32 Aussteller, darunter auch der Zeitungsverlag Aachen, um in der großen Autohalle das Schönste aus den Bereichen Floristik, Raum- und Metallgestaltung, exklusive Möbel, hochwertige TV und Hifi Technik, Apple Produkte, Kosmetik, Fitness, Schmuck, Schreibkultur und Mode von Kopf bis Fuß zu zeigen.

„Wir beginnen schon am Freitagabend mit einem Vortrag zum Thema „Automobilindustrie 2025 – Warum sich in den nächsten 10 Jahren mehr ändert, als in den letzten 100“ für geladene Gäste“, erzählt BMW Kohl Marketingleiter Daniel Grosvarlet.

Ab Samstag, 25 März, öffnet die Messe dann für alle ihre Türen. „Wir feiern dieses Jahr unser 50-jähriges Jubiläum, und natürlich werden wir anlässlich der Frühlingsmesse nicht nur unseren neuen BMW Schauraum präsentieren, an dem wir zwei Monate lang gearbeitet haben, zudem können die neue 5er Limousine, der Mini Countryman und der neue Land Rover Discovery bestaunt werden“, ergänzt Kohl-Vogel.

Motorradfreunde kommen ebenfalls beim Saisonstart im Autohaus auf ihre Kosten. Probefahrten sind auch hier möglich. Neu dabei ist „Eat a rainbow“. Mit frischen und gesunden Kraftpaketen aus 100 Prozent Obst und Gemüse werden die Besucher fit für den Frühling gemacht. Auf neue Ideen setzt auch die Bäckerei Moss, die mit veganen Törtchen beweist, dass Genuss nicht unbedingt auf tierische Produkte angewiesen ist. Aber bevor die Aussteller die Verkaufshallen beziehen, muss diese erst einmal leer gemacht werden. Heißt im Konkreten: Raus mit den vielen Autos und rein mit den Frühlingstrends 2017.

Die Frühlingsmesse „Lifestyle“ findet am 25. und 26. März von 10 bis 17 Uhr bei BMW Kohl, Neuenhofstraße 160, statt.