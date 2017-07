Aachen.

„Typisch deutsch“, sagte Mitorganisator Till Schüler von der Marketing-Agentur „Acclivis“ lachend, als man ihn nach dem Verhalten einiger Öcher fragte, die am Samstagmorgen das „grüne Wohnzimmer“ der Stadt stürmten. Im Rahmen der Initiative „Einkaufen in Aachen“ ging dort die Aktion „Aachen nimmt Platz“ in die zweite Runde. 100 Liegestühle wurden mitten im Elisengarten platziert.