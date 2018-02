Aachen.

„Zurück zu den Wurzeln“ mag wohl als Leitmotiv für das Frühjahrskonzert der Aachener Liedertafel gegolten haben. So hatte die älteste Aachener Sängerschar in ihrer Einladung ein „kulinarisches“ Frühjahrskonzert mit einem Drei-Gänge-Menü avisiert und damit an ihre Gründerzeit im Jahr 1832 angeknüpft.