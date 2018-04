Aachen.

Im Keller eines dreistöckigen Hauses in Russland haben sie geschuftet. Ganz unten, ohne Licht und ohne Anerkennung. Harte Zeiten in einem ohnehin schwierigen Land im frühen 20. Jahrhundert. Ein Milieu, welches das Theater K anlässlich des 150. Geburtstages von Maxim Gorki in Gestalt eines seiner ersten Schriftstücke aufgreift. In „Sechsundzwanzig und Eine“ rückt der russische Schriftsteller in poetisch-klarer Sprache den einfachen Menschen in den Mittelpunkt.