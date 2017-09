Burtscheid.

Nein, das hatten die Burtscheider nicht verdient, dass ihnen ihr 10. Lichterfest durch unwetterartige Regengüsse in den Nachmittagsstunden verdorben wurde. Aber so leicht gaben sie nicht auf. Im Gegenteil, pünktlich ab 15 Uhr begannen sie tapfer, wie geplant, in gegenseitiger Hilfe mit dem Verlegen der Illuminationsmotive auf der Hangwiese der Kurparkterrassen.