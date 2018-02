Aachen - „Leuchtturm“ mit strahlender Bilanz: Das Kulturdepot Talstraße

Aachen.

Ziemlich genau ein Jahr ist ins Grenzland gegangen, seit das heiß ersehnte kulturpolitische Kind unter prominenter Patenschaft aus der Taufe gehoben worden ist. Ex-NRW-Minister Michael Groschek ließ es sich beim „großen Bahnhof“ in der ehemaligen riesigen Tram-Garage an der Aachener Talstraße nicht nehmen, den Machern seine besten Wünsche mit auf den Weg zu geben. Heute darf man sagen, dass zumindest viele davon in Erfüllung gegangen sind.