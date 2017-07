Leselust am Lousberg: Literarisch in die Sommerferien Von: Svenja Pesch

Letzte Aktualisierung: 14. Juli 2017, 19:35 Uhr

Aachen. Um Punkt 16 Uhr setzte sich Hermann-Josef Schüren nicht nur an den hölzernen Schreibtisch unter dem weißen aufgebauten Pavillon, zeitgleich setzte auch heftiger Regen ein. Der Auftakt der Kinder-Leselust am Lousberg am letzten Schultag war nass und aufgrund dessen leider nicht viel besucht.