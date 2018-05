Aachen - Leiche am Bahnhof Aachen-Schanz: Todesursache wohl geklärt

Aachen. Der Mann, dessen Leiche am Dienstagmorgen am Bahnhof Schanz in Aachen gefunden worden war, ist offenbar kein Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

Das hat am Mittwochmorgen Katja Schlenkermann-Pitts, Sprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft, unserer Zeitung bestätigt. Demnach hatte sich der Mann wohl das Leben genommen.

Der Tote, ein 45-Jähriger aus den Niederlanden, war am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr am Bahnsteig entdeckt worden. Die Polizei leitete Ermittlungen ein; für rund zweieinhalb Stunden hielten keine Züge an der Schanz.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hier finden Sie - auch anonyme - Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen.