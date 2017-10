In der Städteregion sind 30 Stellen zu besetzen

Insgesamt waren nach Angaben der Landesregierung zum 15. September an allen Schulformen landesweit 634 Stellen ausgeschrieben. Zum 1.November werden 2945 Stellen in NRW zu besetzen sein. In der Städteregion Aachen waren zum 15. September fünf Stellen an Grundschulen ausgeschrieben. Zum 1. November sind 30 Stellen zu besetzen. Konkrete Zahlen für die Stadt Aachen liegen nicht vor, wie das Schulministerium am Freitag auf AZ-Anfrage mitteilte.