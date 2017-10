Legendäre Erstirallye: Wilde Sause vor der Paukerei

Aachen. Die befürchtete „Öcher Regentaufe“ blieb zwar aus, der Wind blies dennoch ganz schön kühl, als am Mittwochvormittag die Erstirallye startete. Gemeinsam mit 17 Fachschaften organisierte das zentrale Erstsemesterarbeitsteam (ESA) der RWTH Aachen den alljährlichen Höhepunkt der Erstiwoche für gut 8000 Studienanfänger.

Von einem Wettkampf im Volleyball-Pritschen über diverse Hüpfburgen und dem beliebten Ratespiel „Eins, zwei oder drei?“ war wieder einmal alles dabei: Gladiatorenkämpfe, Twister, Bobbycar-Rennen oder „Bullriding“ – die Fachschaften hatten sich so einiges einfallen lassen.

Die Schulabgänger, deren Kindheit nun gar nicht mal so lange her ist, sollten sich schließlich rundum wohlfühlen und Spaß haben. Laura Witzenhausen, studentische Leiterin des ESA, beschrieb die Ziele der Erstirallye folgendermaßen: „Die Studienanfänger können auf diese Weise sowohl Uni als auch Stadt spielerisch kennenlernen. Es gibt 150 Spielstationen, die Geschicklichkeit oder Teamgeist erfordern. So knüpfen sie erste Kontakte, die auch für spätere Lerngruppen hilfreich sein können.“

Für die Erstis selbst stand natürlich der Spaß im Vordergrund, wie eine Tutorengruppe angehender Maschinenbauer erzählte. Sie freuten sich über das vielseitige Angebot der Fachschaften und hofften darauf, mit möglichst vielen Stempeln auf ihrem Rallyeplan den Tagessieg zu holen. Neben einem Preis von der jeweiligen Fachschaft, ginge es schließlich auch um die eigene Ehre. An Ehrgeiz mangelte es den Studierenden zu Beginn ihres Studiums also schonmal nicht.

Obwohl auf dem gesamten Universitätsgelände striktes Alkoholverbot galt, schien das kaum jemanden zu kümmern. Beäugt von Polizei, Ordnungsamt und den Organisatoren feierten die Erstis ihren Studienstart mit jeder Menge „Gerstensaft“. Einige von ihnen trugen sogar extra eine „Dosentasche“ um den Hals, damit Hopfen und Malz in dem ganzen Trubel nicht verloren gingen. Trotz dieses „Regelbruchs“ lief aber alles sehr friedlich ab. Für die Verantwortlichen war dies ohnehin am Wichtigsten.

Der Ernst beginnt am Montag

Dass bei der Erstirallye alle Beteiligten ein bisschen verrückt spielen und die Innenstadt um Templergraben, Katschhof und das Hochschulsportzentrum Kopf steht, bewiesen unter anderem die „Zahnfeen“ von der Fachschaft Zahnmedizin: Süß verkleidet und mit Zauberstab in der Hand betreuten sie ihren Stand „Schokolade essen“.

„Bei uns gibt es Schokolade in Form von Zähnen, die wegen der Temperaturen leider etwas hart sind“, lachte Helena Hüskens, eine von drei „Zahnfeen“. „Wer in kürzester Zeit die meisten ‚Zähne‘ isst, gewinnt.“ Auf die Frage, ob Schokolade überhaupt gut für die Zähne sei, antworteten sie nur mit einem Lachen. Vielleicht wollten sie mit ihrem Stand insgeheim auch zukünftige Patienten sichern.

Die Erstiwoche endet am Freitag mit den Institutsführungen für die Neuankömmlinge an der RWTH. Morgen steht noch ein Projekttag der Fachschaften an. Am Montag beginnt die Vorlesungszeit, wovon aber am Mittwoch noch niemand etwas wissen wollte.