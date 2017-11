Aachen - Leenders sagt Adieu beim Madigalchor

Aachen. Nach 25 Jahren verabschiedet sich Hans Leenders als Leiter des Madrigalchors Aachen mit zwei Konzerten vom Aachener Publikum.

Unter seiner langjährigen Leitung hat sich der Chor, der zu den Initiativchören der Biennale Aachen zählt, zu einer Institution in Aachen für stilgerechte Aufführung von Chorwerken der Renaissance und des Barocks entwickelt. Das Ensemble hat mit Konzerten nicht nur in Aachen, sondern in vielen Ländern Europas und Israel auf sich aufmerksam gemacht.

Hans Leenders studierte Orgel, Komposition und Gregorianik am Konservatorium in Maastricht. In Maastricht ist er als Hauptorganist der Basilika Onze Leve Vrouw und als Professor für Orgel am dortigen Konservatorium bekannt. Den Madrigalchor Aachen übernahm er noch während seines Studiums als ersten Kammerchor.

Inzwischen leitet er ebenfalls den Chor „Studium Chorale“ in Maastricht, den landesweit bekannten Kammerchor Cantatrix aus Friesland, und hat kürzlich auch die Chordozentur im Konservatorium Maastricht übernommen.

Aufgrund dieser vielen Verpflichtungen wird er nun die Leitung des Madrigalchors aufgeben. Die Termine: Freitag, 15. Dezember, um 20.15 Uhr in St. Foillan; Samstag, 16. Dezember, 20.15 Uhr, Finkenbergkirche in Stolberg.