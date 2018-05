Aachen.

Ein bislang einzigartiges Projekt zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit der Studierenden und Lehrenden an der Technischen Hochschule Aachen findet in einer Ausstellung im Hörsaalgebäude C.A.R.L seine Zusammenfassung und seinen Höhepunkt. Studierende verschiedener Fakultäten hatten sich an die Arbeit gemacht, um die lückenhaften Erkenntnisse aus der Nazizeit an der TH zu ergänzen und in einen Kontext zu bringen.