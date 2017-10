Einige Gastspieltermine sind noch verfügbar

Die nächsten Aufführungen von „Kohlhaas“ finden in den kommenden Wochen in verschiedenen Schulen der Städteregion statt. Es gibt noch verfügbare Gastspieltermine vom 27. November bis zum 30. November, sowie am 1. Dezember und vom 4. Dezember bis zum 6. Dezember. Interessierte Schulen können sich bei der Theaterpädagogin Anja Geurtz (Telefon 0241/4746117 oder per E-Mail an greta@grenzlandtheater.de) informieren und das Stück in ihre Aula holen.