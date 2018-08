Aachen.

Für Justus (Name von der Redaktion geändert) begann der erste Schultag am Mittwoch noch ganz analog: Für den Schulweg hatte seine Mutter ihm ein Vierfahrtenticket besorgt. Einmal am Rand entwertet, ging es mit dem Papierticket per Euregiobahn in nur wenigen Minuten vom heimischen Herzogenrath zu seiner Schule in Aachen.