Eilendorf.

Eigentlich sind die Mitarbeiter des Briefzentrums der Deutschen Post im Eilendorfer Gewerbegebiet vollkommen routiniert. Schließlich laufen dort täglich Tausende Briefe ein, werden sortiert und weiter in die ganze Welt versandt. Doch jetzt – in den letzten Wochen vor der Landtagswahl am 14. Mai – laufen sich nicht nur die Politiker die Füße wund, sondern auch die Fließbänder der Post im Eilendorfer Gewerbegebiet heiß.