Aachen - Läufern wachsen kleine Flügel

Aachen. Die Aachener Engel laden am 13. Mai zu ihrem beliebten Engel-Lauf im Brander Wald ein. Bereits zum 9. Mal werden rund 800 Läufer und Walker ihre Flügel spannen und durch die wundervolle Landschaft des Brander Waldes „schweben“. Neben dem 10-Kilometer-Volkslauf werden auch dieses Jahr wieder die 5plus5-Kilometer Staffel, ein Kinder- und ein Bambini-Lauf angeboten. Auch die Walker kommen auf ihre Kosten.

Neben der schönen und anspruchsvollen Laufstrecke hat sich der Partner der Engel, das Laufteam Germania Freund, ein tolles Rahmenprogramm am Sportplatz in der Birkenstraße 40 ausgedacht. Im Mittelpunkt stehen am Muttertag das familiäre Miteinander und der soziale Austausch. So wird es wieder tolle Aktionen und Sachpreise geben.

Sport und Bildung

Die Erlöse des Laufes kommen traditionell der direkten Förderung der von den Engeln betreuten Kinder und Jugendlichen zugute. Hier steht besonders die Bildungs- und Sportförderung der Engel im Fokus.

Die Engel bieten seit 2009 ein kostenloses Nachhilfe-Projekt an, bei dem mittlerweile über 70 ehrenamtliche Tutoren erfolgreiche und nachhaltige Nachhilfe geben. Die geistige Arbeit mit den jungen Menschen geht mit der intellektuellen Weiterbildung Hand in Hand. Die sportliche Förderung hat alleine im letzten Jahr zu einer gewonnen Meisterschaft in der Box-Liga wie mehreren Titeln einzelner Talente geführt.

Das Konzept des Laufes der Aachener Engel hat sich bewährt: Wenn am 13. Mai also der Startschuss zum 9. Mal fällt, wird jeder einzelne Läufer dazu beitragen, dass junge Menschen in der Region eine faire Chance auf einen soliden Start in ihr Leben bekommen.