Aachen - Lärmschutz: Richterich will endlich etwas Ruhe haben

Aachen.

Mit offenem Fenster schläft Elisabeth Thesing-Bleck schon lange nicht mehr. „Da würden wir ja ständig wach werden.“ Wenn der Südwestwind in ihr Schlafzimmer braust, dann kann von einer stillen Nacht keine Rede mehr sein. Und auch die Abendstunden im Sommer verbringt sie nur noch selten auf ihrer Terrasse. „Es gibt wenige Tage, an denen wir Ruhe haben“, sagt Thesing-Bleck, die seit 1994 in Richterich am Hander Weg wohnt. Und damit in unmittelbarer Nähe der Autobahn 4.