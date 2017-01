Aachen.

Am Sonntag stehen sie wieder in der Halle an der Neuköllner Straße. Wenn die Ladies in Black ab 16 Uhr versuchen, gegen den VC Wiesbaden das erste Liga-Heimspiel in dieser Saison zu gewinnen. Dass das bislang noch nicht geklappt hat, liegt ganz sicher nicht an Biggi Dautzenberg und Wilfried Schütt.