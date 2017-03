Alle wesentlichen Infos zur Anreise und zu Tickets

Das Spiel findet statt im „Lotto Dome“, Sportlaan 10, 3680 Maaseik. Hierzu hat der PTSV einige Ticket-Pakete geschnürt: VIP-Paket inklusive Zugang VIP-Lounge und Playoff-Schal (55 Euro); Paket 1 Vollzahler (inklusive Playoff-Schal und Busfahrt) 22 Euro, ermäßigt 20 Euro); Paket 2 Vollzahler (inklusive Playoff-Schal) 18/16 Euro; Tageskarte 12/9 Euro (freie Platzwahl Block N); der limitierte Playoff-Fanschal wird gegen einen Gutschein (bei Kauf des Tickets erhältlich) im Lotto Dome Maaseik ausgegeben.

Für alle Kategorien außer Gäste gilt: freie Platzwahl in den Blöcken B, C, F, J, K und O. Die Ermäßigung gilt für: PTSV Vereinsmitglieder, Schüler, Studenten, Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 17 Jahre), Rentner oder Menschen mit Behinderung (Ausweis). Kinder bis einschließlich zwölf Jahren haben freien Eintritt. Die Busfahrt und der Schal sind nicht darin enthalten. In diesem Fall kann das „Paket 1 ermäßigt“ gewählt werden. Die Halle öffnet 90 Minuten vor Spielbeginn.

Gruppen gewährt der PTSV ab zehn Karten einen Rabatt von 20 Prozent. Einfach an kontakt@ladies-in-black.de schreiben und unter Angabe der Adresse sagen, wie viel Karten man benötigt.

Anreise: bequem mit dem Bus, die Busse starten um 17.30 Uhr am Friedhof Hüls, Wilmersdorfer Straße 50. Mit dem eigenen Pkw: (Navi Lotto Dôme – Sportlaan 6 – 3680 Maaseik; ab Aachen über die A4 in die Niederlande und weiter über die A76 bis zum Autobahnkreuz A76/A2; Wechsel auf die A2/E25 Richtung Eindhoven und verlassen der Autobahn an der Ausfahrt 46 Roosteren/Maaseik; der Beschilderung Maaseik folgen und anschließend den Schildern Lotto Dome Sportzentrum. Am Sportzentrum stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung.