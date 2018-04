Aachen/Maaseik - „Ladies in Black“: Heimspiel auf Leihbasis weckt Sehnsüchte

Aachen/Maaseik.

Am Ende siegt das Lachen. Beim abschließenden Mannschaftsfoto, als die „Ladies in Black“ mit Blumen in der Hand und den Bronzemedaillen um den Hals ein tolles Bild abgeben und ihren Fans zum letzten Mal in dieser Saison zuwinken. Und sie können dann endlich die Atmosphäre in der Steengoed-Arena genießen, die zum wiederholten Male zur besten aller denkbaren Improvisationslösungen geworden ist.