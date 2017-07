Ladendetektive mit gutem Gedächtnis

Aachen. Eine 27-jährige Ladendetektivin und ein 41-jähriger Ladendetektiv haben am Mittwochnachmittag ihr gutes Personengedächtnis unter Beweis gestellt. Sie hatten drei Männer wiedererkannt, die ihnen aus einem zurückliegenden Ladendiebstahl offenbar bestens in Erinnerung geblieben waren.

Damals konnte das Trio unerkannt mitsamt der Beute flüchten. Diesmal ging die Geschichte anders aus: Mit der Polizei am Hörer und zu Fuß hinter den Verdächtigen her, gelang es den Detektiven, die Beamten zu den Tätern zu führen. Das berichtet die Aachener Polizei. Am Dahmengraben wurden die drei Männer - 19, 23 und 38 Jahre alt - gestellt.

Bei der genaueren Überprüfung fanden die Beamten eine speziell für Diebstähle präparierte Tasche. Der Inhalt: acht gestohlene Brillen mit vierstelligem Wert. Die Polizei nahm die Männer fest und brachte sie zur Wache. Neben dem aktuell eingeleiteten Verfahren wegen Bandendiebstahls müssen sich die Männer nun auch wegen der zurückliegenden Tat vor Gericht verantworten.