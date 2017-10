Aachen.

Dr. Peter Asmuth, Vorstand der Stawag, hat es sich eigentlich ganz einfach gedacht: „Dort, wo Strom fließt, können wir auch E-Autos mit Fahrstrom versorgen. Also an Laternen.“ Ganz so einfach war es allerdings nicht, doch jetzt konnte die erste „Ladelaterne“ am Blücherplatz in einen Pilotbetrieb genommen werden.