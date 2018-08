Kurzzeitparken an der Kita Clara Fey soll kommen Von: Werner Czempas

Letzte Aktualisierung: 31. August 2018, 17:15 Uhr

Aachen. Na also, geht doch: Den Eltern der Kindertagesstätte Clara Fey in Burtscheid wird geholfen. Für sie wird im Umfeld der Kita eine Kurzparkzone eingerichtet. Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte empfiehlt jedenfalls dem Mobilitätsausschuss, so zu entscheiden.