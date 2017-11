Kurse, Filme, Exkursionen: Neues Programm des Institut Français ist da

Aachen. Das neue Kultur- und Sprachkursprogramm des Institut français Aachen ist erschienen. Es umfasst alle Kurse und Veranstaltungen von Dezember bis März 2018. Die wöchentlichen Gruppenkurse auf verschiedenen Niveaustufen beginnen ab dem 8. Januar.

Angeboten werden allgemeinsprachliche Kurse und Konversationskurse, aber auch verschiedene Themenkurse sowohl für Schüler als auch für Erwachsene ebenso wie Deutschkurse für Frankophone.

Zur Unterstützung bei der Auswahl des passenden Kurses können Interessenten eine kostenlose Sprachberatung in Anspruch nehmen. Neben Sprachkursen finden auch Kinovorstellungen, Konzerte, Lesungen und Exkursionen und Seminare statt. Am 10. Dezember wird etwa der französische Film „Un beau soleil intérieur“ mit Juliette Binoche als Vorschau auf den Filmstart in Deutschland im Original mit deutschen Untertiteln im Apollo gezeigt.

Bretonische Musik

Der Januar steht im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. Anlässlich des 55. Jahrestages der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages bietet das Deutsch-Französische Kulturinstitut am 23. Januar Schülern die Möglichkeit, durch verschiedene Ateliers die deutsch-französischen Beziehungen besser kennen zu lernen. Abgerundet wird der Tag mit einem Konzert unter anderem von der bretonischen Band „The Sugar Family“ im Jugendkulturcafé Pinu’u.

Aber auch französischsprachige Literatur steht auf dem Programm. In Kooperation mit „Die Euregio liest“ geben die belgische Schriftstellerin Emmanuelle Pirotte und der aus Burundi stammende Autor und Musiker Gaël Faye in zweisprachigen Lesungen gemeinsam mit ihren Übersetzern Kostproben aus ihren Werken. Auch Exkursionen dürfen nicht fehlen: Am 24. März geht es nach Lüttich, am 30. Juni nach Lille.

Weitere Infos gibt es im Deutsch-Französischen Kulturinstitut Aachen, Theaterstraße 67, Telefon 33274, kurse@dfki-aachen.de.