Aachen - Kurpark Classix: Picknick, Party und jede Menge Flair

Aachen.

Konfetti überall. Auf der Bühne, auf und unter den 1320 Stühlen, zwischen Millionen Grashalmen kleben die kleinen bunten Papierschnipsel. Fast auf dem ganzen 13.000 Quadratmeter großen Areal der Kurpark Classix. Am Sonntagmorgen müssen mehr als Besen her, um die Naturarena von der Konfettiplage, die von der Band Revolverheld am Vorabend ins 5500 Köpfe starke und restlos begeisterte Publikum geschossen worden war, zu befreien. Die winzigen Stückchen lösen große Handarbeit aus.