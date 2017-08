Tickets und weitere Infos

Das Programm der „Kurpark Classix“ im Überblick:

Freitag, 1. September, 20 Uhr: „A Night At The Opera – The Dark Side Of Opera“.

Samstag, 2. September, 20 Uhr: Die Fantastischen Vier (ausverkauft).

Sonntag, 3. September, 11 Uhr: „Classix For Kids – auf der Suche nach der Königin der Nacht“.

Sonntag, 3. September, 19.30 Uhr: „Last Night“ mit David Garrett (ausverkauft).

Karten gibt es beim Kundenservice des Medienhauses Aachen im Elisenbrunnen. Weitere Infos im Internet: www.kurparkclassix.de.