Aachen - Kuriose Einsätze der Aachener Polizei: Von Antänzern und Scherzkeksen

Aachen. Als Polizist kann man schon so einiges erleben. Wundern kann man sich im täglichen Dienst wohl auch immer wieder. Zwei solcher Einsätze in der Aachener Innenstadt, bei denen es nicht ganz alltäglich zur Sache ging, beschrieb Polizeisprecher Paul Kemen am Donnerstag.

Die Beamten wurden in der Nacht in eine Diskothek in der Pontstraße gerufen. Der Anrufer gab an, dass es dort einen Raubüberfall gegeben hatte. Als die Polizisten ankamen, standen sich Opfer und Täter beim Security-Dienst gegenüber. Juristisch gesehen waren aber beide Beteiligten Opfer und Täter.

Was war passiert? Ein männlicher Gast tanzte zu fortgeschrittener Stunde ohne Partner oder Partnerin auf der Tanzfläche und wurde dort von einem weiteren Gast angetanzt. Wenig später stellte Herr A. fest, dass sein Handy weg war. Dies konnte seiner Meinung nach nur Herr B. gewesen sein.

Also sprach Herr A. Herrn B. an, welcher „solch eine abscheuliche Tat“ aber vehement verneinte. Herr A. griff Herrn B. daraufhin kurzerhand in die Hosentasche und stahl sein Portemonnaie. Damit lief er zum Sicherheitsdienst und bat um Alarmierung der Polizei.

Als die Polizisten ankamen und den Sachverhalt aufnahmen, gaben sowohl Herr A. das Portemonnaie, als auch Herr B. das Handy schließlich heraus. Nach Feststellung der Personalien und nachdem Herr A. sich verabschiedet hatte, stellte Herr B. fest, dass aus seinem Portemonnaie über 100 Euro fehlten. Das konnte seiner Meinung nach nur Herr A. gewesen sein. Fortsetzung folgt.

Beim zweiten Einsatz ging es um besorgte Anrufer in Wahlheim. Die hatten in derselben Nacht auf der Prämienstraße Verdächtiges beobachtet. Ein Auto hatte vor einer Bank angehalten. „Anrufer schilderten eine Entführung. Ein Mann ohne Oberteil und mit Sturmhaube greife eine Frau an, halte sie fest, verschränke ihre Hände auf dem Rücken. Ein anderer Mann liege auf dem Boden...Ein Mann halte eine Schusswaffe in der Hand... jetzt fahre man weg mit dem Auto“, so schilderte Kemen die Anrufe.

Die Polizei machte sich mit mehreren Streifen- und Zivilwagen auf den Weg zur Prämienstraße. Unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen stoppten sie den Wagen in der Nähe des „Tatorts“. Mit erhobenen Händen mussten die Insassen aussteigen, doch dann kam die Überraschung: Die zwei Männer und eine Frau hatten ein „scherzhaftes Rollenspiel“ gespielt.

Weder die besorgten Anwohner, die von der Polizei informiert wurden, noch die Beamten konnten mitlachen. „Inwieweit die Rollenspieler noch lachen, wenn die Rechnung der Polizei mit den Einsatzkosten kommt, darüber kann nur spekuliert werden“, sagt Paul Kemen abschließend.