Aachen - Kurden feiern Neujahr unter großem Polizeiaufgebot

Aachen. Die Studenten, die am Mittwochabend am Pontwall entlang laufen, blicken staunend hinüber zu der Gruppe, die sich dort gegen 18 Uhr vor der Sparkassenfiliale versammelt hat. Rund 200 Kurden haben sich hier, in unmittelbarer Nähe des Ponttors, eingefunden, um von hier aus durch die Innenstadt zu ziehen bis zum Elisenbrunnen.

Das Newroz-Fest Das Newroz-Fest, auch Nouruz-Fest, ist ein Frühlings- und Neujahrsfest, das in mehreren Staaten der arabischen Welt gefeiert wird, beispielsweise auch im Iran. „Für uns Kurden hat das Fest aber noch eine weitere zentrale Bedeutung, die darüber hinausgeht“, sagt Bülent Iscan, Vorsitzender des Kurdischen Volkshauses im Aachener Ostviertel. So erinnern die Kurden an den sagenhaften Sieg des Schmieds Kaveh über den Tyrannen Zohak. Aus Freude über diesen Sieg sollen der Legende nach Feuer im ganzen Land entfacht worden sein, um die Nachricht zu verbreiten. „Für uns bedeutet das Fest Widerstand“, sagt Bülent Iscan. Mehr zum Thema

„Die Auflagen sind durchaus strenger geworden“, sagt Bülent Iscan, Vorsitzender des Kurdischen Volkshauses im Aachener Ostviertel und Organisator der Demonstration. Im Laufe des letzten Jahres sind einige Symbole verboten worden, die für die Kurden teilweise identitätsstiftend seien. Auch dürfe man beim traditionellen Fackelzug durch die City nur noch wenige Fackeln tragen, „das war in den Vorjahren anders – und dabei waren wir immer sehr friedlich“, sagt Iscan.

Neugierige Blicke

Friedlich bleibt es dann auch am Mittwochabend. Zwar ziehen die laut singenden und skandierenden Frauen und Männer auf ihrem Weg durch die Pontstraße, über den Markt, die Großkölnstraße, an Hotmannspief und Bushof vorbei immer wieder neugierige Blicke der Aachener auf sich. Die Autofahrer, die am Pontwall, am Seilgraben und an der Peterstraße auf die Demonstranten treffen, wirken höchstens ein bisschen genervt, weil sie ihre Fahrt unterbrechen müssen. Lediglich kurz vor dem Ziel der Gruppe, am Elisenbrunnen, wagen es einige wenige Jugendliche für einen Moment, die Frauen und Männer mit unflätigen Gesten zu provozieren. Dass darauf niemand eingeht und dass alles friedlich bleibt, liegt wohl nicht zuletzt an dem großen Polizeiaufgebot – Augenzeugen zufolge größer als in den vergangenen Jahren.

Die Aachener Kurden wollen an diesem Tag nicht nur feiern, sie haben auch eine politische Botschaft: „Wir wollen auch an diesem Tag auf die Situation in Afrin aufmerksam machen“, erklärt Bülent Iscan. Er sagt: „Das, was die Türkei mit diesem Einmarsch in Nordsyrien macht, ist ein Angriffskrieg. Und das muss der Westen begreifen.“ Niemand interessiere sich wirklich für die Lage der Kurden in Nordsyrien, beklagt sich Iscan. „Durch unsere Kundgebung können wir die Aufmerksamkeit für die Probleme der Menschen in dem Krisengebiet ein bisschen erhöhen.“