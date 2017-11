Kurbrunnenstraße: Gasleitung abgerissen, Schule evakuiert, Vollsperrung

Aachen.

Bei Arbeiten der Stadtwerke Aachen (Stawag) an einer Leitung in der Kurbrunnenstraße ist am Montagmorgen ein Stutzen abgerissen worden, an der Leitung trat Gas aus. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die in der Nähe liegende Schule, das Amos-Comenius-Gymnasium, evakuiert. Am Mittag konnte das Leck gestopft werden.