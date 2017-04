Kunstgenüsse für alle Geschmäcker und Generationen

Aachen. Karlspreis und Kunst – beides gehört traditionell so eng zusammen wie die Kulturnationen Europas schlechthin. Natürlich wird auch in diesem Jahr wieder ein facettenreiches Programm mit Ausstellungen, Lesungen, Konzerten und einem ausgesuchten Filmprogramm geboten.

Der cineastische Startschuss ist bereits am Montag im Apollo mit dem österreichischen Spielfilm „Maikäfer, flieg!“ von Mirjam Unger gefallen. Am Sonntag, 7. Mai, zeigt das Kino an der Pontstraße Ken Loachs „Land and Freedom“, eine Geschichte aus dem spanischen Bürgerkrieg von 1936. „Ich, Daniel Blake“ heißt Loachs fiktives Porträt über einen typischen Durchschnitts-Briten, der unversehens über die Fallstricke des sozialen Netzes in seinem Heimatland zu stolpern droht. Das Apollo zeigt ihn am Sonntag, 14. Mai, um 20.15 Uhr.

Das Theater Aachen präsentiert am Montag, 15. Mai, 19 Uhr, mit den Rotary-Clubs der Region den Streifen „Gemeinsam einsam“ im Großen Haus. Die Aachener Filmemacher Miriam Pucitta und Michael Chauvistré spüren darin den Schicksalen junger Menschen mit denkbar unterschiedlichen kulturellen Hintergründen im Grenzland nach.

Im Zeitungsmuseum an der Pontstraße wird am Donnerstag, 27. April, die Karikaturen-Ausstellung „Wir schaffen das“ rund um das wohl berühmteste Zitat zur Flüchtlingskrise eröffnet. Eine der ersten Abschriften von Beethovens Neunter Sinfonie präsentiert derweil das Stadtarchiv als „Archivalie des Monats“ ab Montag, 1. Mai, in der Nadelfabrik am Reichsweg.

Den Wurzeln der englischen Klangkunst spüren Studierende der Gitarrenklasse von Professor Hans-Werner Huppertz unter dem Titel „Breturn!“ am Freitag, 12. Mai, 19 Uhr, in der Musikhochschule am Theaterplatz 16 nach (Eintritt frei). Bereits am Freitag, 5. Mai, 18 Uhr, geben Studierende und Lehrer dort 15 Kurzkonzerte rund ums Thema „Heimat Europa“.

Ein Kneipenquiz nebst Live-Darbietungen der Indierock-Formation Stonedrifter lockt am gleichen Tag um 19 Uhr bei der Initiative Digitales Aachen, Martin-straße 10-12 (Eintritt frei). „Europa im Chorklang“ heißt die Devise beim klassischen Jugendkonzert der Chorakademie Dortmund am Dienstag, 23. Mai, 19 Uhr, im Aachener Dom. Poetische Begegnungen denkbar unterschiedlicher Art gibt es natürlich auch: Autor Ralf Kramp stellt am Mittwoch, 17. Mai, 19 Uhr, im Couven-Museum eine Reihe seiner amüsantesten und spannendsten Krimis vor, die allesamt auf britischem Boden angesiedelt sind.

In der Buchhandlung Schmetz am Dom ist am Donnerstag, 18. Mai, 20 Uhr, der Londoner Dichter Richard Martin zu Gast; die musikalische Begleitung der Lesung übernimmt Saxofonist Heribert Leuchter. Erinnerungen an den Literaturpreisträger Heinrich Böll ruft dessen Sohn René Böll am Samstag, 20. Mai, 19 Uhr, mit einem Power-Point-Vortrag im Couven-Museum wach.

Schlag auf Schlag kommt schließlich das Konzertprogramm am 24. und 25. Mai auf dem Katschhof daher: Am Mittwoch vor dem Himmelfahrtstag geben dort die Breakdancer des TSC Grün-Weiss spektakuläre Tanzeinlagen zum Besten. Ska und Swing aus Köln präsentiert die junge Kombo Scruffyheads. Nach dem großen Festakt am Donnerstag gibt es pralles Potpourri aus Musik und Performance hinterm Rathaus.

Mit von der Partie ist die niederländische Showband Advendo Sneek, der Maler und Aktionskünstler Marc Westermann gestaltet gleich mehrere großformatige Bilder gleichzeitig, der neue Jugendchor der Musikschule „Flow“ präsentiert Klassiker aus der reichhaltigen Fundgrube von Rock, Pop und Funk.

Außerdem zu erleben: Das Vokalensemble Fuenflinge („poppig, jazzig, liederlich“), das Songwriter Duo Verena Tesch und Ekin Feyzi sowie eine der erfolgreichsten Formationen aus dem Grenzland: Peter Sonntag und seine Band Final Virus stellen Songs aus ihrer neuen CD vor.