Aachen - Kunstfreunde konnten bieten und bekamen etwas geboten

Aachen. Ein wenig enttäuscht blickte Ulla Schmidt, Vorsitzende des Kuratoriums der Hospizstiftung Region Aachen und Mitglied des Bundestages, auf die überwiegend leeren Reihen. Ihre Mitstreiter und sie hatten eigentlich mit mehr Interessierten gerechnet, die zur dritten Benefiz-Kunstauktion zugunsten der Hospizstiftung kommen würden.

Aber leider fanden sich nur wenige Besucher in der Aula Carolina ein, um Kunstwerke für den guten Zweck zu ersteigern. Dem Erfolg tat das aber letztlich keinen Abbruch.

Zur Auswahl standen über 40 Werke von regionalen und überregionalen Künstlern, darunter Andrea Zang, Bernd Schartmann, Karl von Monschau oder auch Erik Offermann, die von den Auktionatoren Boris Bongers, stelvertretender Vorsitzender des Kuratoriums sowie Andreas Petzold, Geschäftsführer der Galerie am Elisengarten, meistbietend versteigert wurden.

„Öffnen sie ihre Herzen und ihr Portmonee“, witzelte Bongers, bevor der Auktionshammer zum Einsatz kam. Zwar bestand schon vor der Auktion die Möglichkeit, online oder schriftlich Gebote abzugeben, allerdings wünschten sich die Verantwortlichen natürlich noch mehr Teilnahme. Denn die Hospizstiftung, die unter dem Motto „würdevoll Leben bis zuletzt“ schwerkranke Menschen am Lebensende hervorragend palliativ-medizinisch versorgt und mitmenschlich begleitet, ist dringend auf Spenden angewiesen.

Das betonte auch Ulla Schmidt: „Der Aufenthalt ist für alle Gäste im Hospiz kostenfrei – unabhängig von Konfession und Weltanschauung. Bisher konnten wir über 2,3 Millionen Euro für dieses Projekt einwerben. Unserem Spendenziel von 3,2 Millionen Euro kommen wir heute wieder einen Schritt näher. 36.455 Euro kamen alleine durch verschiedene Benefizauktionen zusammen.“

Die Erlöse der Auktion fließen eins zu eins in das Hospiz am Iterbach, das dazu beiträgt, die Versorgungslücke für stationäre Betreuung in der Region zu schließen. Nach einer Kernsanierung konnten am 6. Juli 2015 die ersten Gäste aufgenommen werden. 14 Plätze stehen insgesamt zur Verfügung, hinzu kommen drei Wohnungen, die für betreutes Wohnen genutzt werden können. Betreiber des Hospizes ist die Home Care Betreibergesellschaft GmbH.

„Jeder Cent kommt an und ich danke allen Mitstreitern und Sponsoren sowie den teilnehmenden Künstlern“, sagte Schmidt ferner. Trotz eines überschaubaren Bieterkreises kamen am Ende stolze 26.942 Euro für die gute Sache zusammen.