Aachen.

Manchmal ist es nur ein kleiner Kunstgriff, und die Sache läuft. So wie bei Verena Wagner. Mit ihren selbstgenähten Kissen und Taschen lockte sie viele Besucherinnen und Besucher in ihre Pferdebox. Ihr Regal, auf dem passenderweise Kissen mit Pferdemotiven standen, baute sie gut sichtbar vor ihrer Box auf. Und der Geruch von Heu und Tier, der trotz der Windmaschinen in der Luft lag, tat sein Übriges für eine perfekte Stallatmosphäre.