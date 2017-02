Kunst kommt unter den Hammer: Benefiz-Aktion der Theaterinitiative

Aachen. Die Theaterinitiative Aachen veranstaltet eine Kunstversteigerung zugunsten des Förderprojekts „Erste Schritte“ sowie des Projektes „Theater für alle“.

Am Sonntag, 12. März, kommen ab 11 Uhr im Spiegelfoyer des Theaters zahlreiche Kunstwerke unter den Hammer. Auktionator ist Alt-Oberbürgermeister Dr. Jürgen Linden.

2012 wurde die Idee geboren eine Kunstauktion zu Gunsten des Förderprojekts „Erste Schritte“ der Theaterinitiative Aachen in Zusammenarbeit mit dem Theater Aachen zu veranstalten. Der Erlös dieser ersten Auktion am 11. März 2012 trug dazu bei, jungen darstellenden Künstlern mit einem Stipendium den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Nach dem großen Erfolg startete die Theaterinitiative eine zweite Auktion am 6. April 2014. Die Vorbereitungen auf die dritte Auflage laufen auf Hochtouren.

Neben dem Projekt „Erste Schritte“, das junge Talente fördert, wurde auch das Projekt „Theater für alle“ ins Leben gerufen, um sozial benachteiligten jungen aber auch älteren Menschen einen Theaterbesuch zu ermöglichen und an das Theater heranzuführen.

An der diesjährigen Auktion (Einlass 10.30 Uhr), beteiligen sich 36 bildende Künstler. Alle haben Bezug zu Aachen, sie sind entweder gebürtige Aachener oder sie leben und arbeiten heute in Aachen. 70 Prozent des Erlöses stiften die bildenden Künstler für die Projekte der Theaterinitiative. Einige spenden ihr Werk sogar zu 100 Prozent. Nur hochwertige Arbeiten wurden für die Auktion geliefert.

Die Namen der Künstler können sich sehen lassen. Sie sind überregional sowie international bekannt und in zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlungen vertreten, so zum Beispiel Lars Breuer, Tobias Danke, Andreas Magdanz, Christoph Odzuck, Bea Otto, Johanna Roderburg, Annette Sauermann, Wilhelm Schürmann und andere.

Neben dem finanziellen Aspekt ist diese Auktion für die Initiatoren ein wichtiger Schritt, um Synergien zu schaffen, um sich auszutauschen und gemeinsam Position in Bezug auf die heutige Kulturpolitik zu beziehen. Die Kunstwerke können von Donnerstag, 9. März, bis Samstag, 11. März, ganztägig im Spiegelsaal besichtigt werden.