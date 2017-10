Aachen.

Frauke Lehensberg war sich sicher. „Das ist es.“ Das Bild des Künstlers Karl Otto Götz hatte es ihr besonders angetan und soll in Zukunft in ihrem Wohnzimmer einen neuen Platz finden. „Ich mag seine informellen Arbeiten, sie haben in meinen Augen etwas Ruhiges“, ergänzte sie, bevor die Ausstellung „Habe Kunst – Suche Sammler“ des Kulturwerkes offiziell eröffnet wurde.