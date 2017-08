Kornelimünster.

Die Kartons mit Akten und ein großer Papiercontainer können es nicht verhindern: Betritt man die alte Turnhalle der Reichsabtei in Kornelimünster, ist man sofort von dem rauen Charme des grundsanierten Gebäudes fasziniert. Eine hohe Decke, an der an einigen Stellen die Dachbalken zu sehen sind, grob verputzte Wände, die den Blick hin und wieder aufs freigelegte Mauerwerk zulassen.