Landgraaf.

Einen Einblick in das breite künstlerische Schaffen der Künstlerin Professor Gisela Engeln-Müllges zeigt aktuell die Ipomal Galerie in Landgraaf in den Niederlanden. Dabei spielt die Künstlerin mit Variationen der Oberfläche und schafft es dadurch, ihren Arbeiten einen Anschein von spielerischer Leichtigkeit zu verleihen.