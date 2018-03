Aachen.

Kopfsalat, der toll aussieht, gibt es nicht nur im Supermarkt, sondern ab Sonntag, 18. März, auch im Atelierhaus in Aachen – essen sollte man diesen allerdings nicht. Stefan Gross, Künstler aus Rotterdam, sieht den Kopfsalat in den Niederlanden als ein industrielles Produkt an, das meistens eine weniger gute Qualität habe, aber wenigstens prima aussehe.