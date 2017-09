Aachen.

Woran denkt man, wenn man an Kuba denkt? An Zucker, Rum, Havanna-Zigarre, alte Autos aus den 50ern, Che Guevara, Fidel Castro und die „Kuba-Krise“. Der kubanischen Kunst dürfte nicht der erste Gedanke gelten. Das verändert sich vielleicht in Aachen, denn im Ludwig Forum für Internationale Kunst wurde die größte Ausstellung zur kubanischen Kunst eröffnet, die in Deutschland jemals zu sehen gewesen ist.