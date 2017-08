Aachen.

Nach fast zweijährigem Stillstand gibt es auf dem Krugenofen keinerlei Spielraum mehr: Auf der viel befahrenen Bundesstraße, deren neuer Belag bereits im Oktober 2015 fertiggestellt worden war, führt an Schutzstreifen für Radfahrer kein Weg mehr vorbei. Und weil der Krugenofen auch eine sehr enge Hauptverkehrsachse ist, fallen damit auf der in Richtung stadtauswärts rechten Fahrbahnseite alle Parkplätze weg – insgesamt 35 an der Zahl.