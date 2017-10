Parkgebühren: Verwaltung soll Konzept erarbeiten

Die Parkgebühren am Straßenrand werden wohl steigen. Der Mobilitätsausschuss hat die Verwaltung beauftragt, ein Konzept vorzulegen, bei dem es unter anderem um die Angleichung der niedrigeren Gebühren an Parkscheinautomaten an die höheren in Parkhäusern geht.

Das steht seit langem so im Luftreinhalteplan. Angesichts der hohen Luftschadstoffwerte hatte die Bezirksregierung jüngst mit der „Bitte“ Druck gemacht, die Stadt möge erläutern, wie diese Maßnahme umgesetzt werden soll. Vor fast zwei Jahren war das Thema jedoch von der großen Koalition wegen „Beratungsbedarfs“ verschoben worden.

In das Konzept sollen weitere Punkte einfließen. So etwa ein zeitlich begrenztes kostenloses Parken für E-Mobile. Gestrichen wurde hingegen, auch an Sonn- und Feiertagen Parkgebühren zu verlangen.