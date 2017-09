So kann man sich anmelden

Die Teilnehmerzahl für das Krönungsmahl ist auf etwa 250 Personen begrenzt. Wer Interesse hat, am 23. Oktober am Aachener Krönungsmahl teilzunehmen, kann sich noch unter 432-7350/51 oder per E-Mail kroenungsmahl@mail.aachen.de an die städtische Protokollabteilung wenden und einen Platz beim Krönungsmahl anfragen. Erstmals gibt es in diesem Jahr auch die Möglichkeit, sich unter www.rathausverein-aachen.de/kroenungsmahl online zu dieser Veranstaltung anzumelden.