Aachen.

„Auf Tuchfühlung mit Gott gehen“ – so ist es dem früheren Bischof Klaus Hemmerle bezüglich der Heiligtumsfahrt und der Verehrung der Tuchreliquien eingefallen. Dompropst Manfred von Holtum empfindet Krippen als ein ebenso gutes Medium dafür. „Auch sie haben direkt mit der Menschwerdung Gottes zu tun“, sagte er bei der Eröffnung der Krippenausstellung in „Weltweit am Dom“, dem Missio-Laden am Domhof.