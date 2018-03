Aachen.

Eine Fensterfront so lang wie ein halber Fußballplatz – in einer belebten Fußgängerzone ist das eigentlich ein Hingucker. Nicht so in der Aachener Adalbertstraße: Dort reihen sich auf einer Länge von rund 60 Metern und teils hinter Gittern vor Schmutz starrende Schaufenster aneinander, hinter denen rein gar nichts zum Kauf lockt.